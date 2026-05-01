Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten hizmet ihracatı desteklerine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
"Ülkemizi hizmet ihracatında önemli bir merkez haline getirme hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam ediyoruz" - "Birçok hizmetlerde kazancın tamamının ülkemize getirilmesi şartıyla vergi indirimini yüzde 100'e çıkararak yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki küresel konumumuzu daha da güçlendireceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'yi hizmet ihracatında önemli merkez haline getirme hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "Birçok hizmetlerde kazancın tamamının ülkemize getirilmesi şartıyla vergi indirimini yüzde 100'e çıkararak yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki küresel konumumuzu daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, hizmet ihracatı desteklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hizmet ticaret fazlasının ulaştığı noktaya dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Ülkemizi hizmet ihracatında önemli bir merkez haline getirme hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam ediyoruz. Hizmet ticaret fazlası 63 milyar dolara ulaşarak bu alandaki potansiyelimizi açıkça ortaya koymaktadır. Birçok hizmetlerde kazancın tamamının ülkemize getirilmesi şartıyla, vergi indirimini yüzde 100'e çıkararak yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki küresel konumumuzu daha da güçlendireceğiz."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Tırmanış facia ile noktalandı! Kız arkadaşının gözleri önünde feci şekilde can verdi

Kız arkadaşının gözlerinin önünde feci şekilde can verdi

Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı
Tırmanış facia ile noktalandı! Kız arkadaşının gözleri önünde feci şekilde can verdi

Kız arkadaşının gözlerinin önünde feci şekilde can verdi

Öğrencilere istismarda bulunan bakkal kamera kayıtlarından yakalandı

Öğrenciler mide bulandıran olayı anlattı, bakkal kıskıvrak yakalandı
Evlilik hayali kabusa döndü! Dolapta parçalanmış halde bulundu

Evlilik hayali kabusa döndü! Dolapta parçalanmış halde bulundu