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Hazine'nin İlk Çeyrek Vergi Dışı Gelirleri 12,1 Milyar Lira

Hazine'nin İlk Çeyrek Vergi Dışı Gelirleri 12,1 Milyar Lira
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde KİT'ler ve diğer kuruluşlardan elde edilen vergi dışı gelirleri açıkladı. Toplam gelir 12,1 milyar lira olarak hesaplandı.

Hazine'nin yılın ilk çeyreği itibarıyla vergi dışı normal gelirleri 12,1 milyar lira olarak hesaplandı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin KİT'ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 3 milyar 478 milyon 756 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 5 milyar 346 milyon 923 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 1 milyon 269 bin lira olarak gerçekleşti.

Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla, 12 milyar 89 milyon 448 bin lira olarak hesaplandı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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