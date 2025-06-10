Hazine Mayıs Ayında 247 Milyar Lira Fazla Verdi

Hazine Mayıs Ayında 247 Milyar Lira Fazla Verdi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, mayıs ayında Hazine'nin nakit dengesi 247 milyar 125 milyon lira fazla verdi. Nakit gelirleri 1 trilyon 347 milyar lira, giderler ise 1 trilyon 101 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine nakit dengesi, mayıs ayında 247 milyar 125 milyon lira fazla verdi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 1 trilyon 347 milyar 551 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 101 milyar 276 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 998 milyar 960 milyon lira, faiz ödemeleri ise 102 milyar 316 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 348 milyar 591 milyon lira fazla verdi.

Mayıs ayında nakit dengesinde 247 milyar 125 milyon lira fazla oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 2 milyar 127 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 461 milyar 802 milyon lira artış görüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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