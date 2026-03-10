Hazine iki ihaleyle 45,6 milyar lira borçlandı

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, bir devlet tahvili ve bir hazine bonosu ihalesiyle 45 milyar 605,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 10 ay (301 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz yüzde 37,14, bileşik faiz yüzde 38,25 oldu.

Nominal teklifin 36 milyar 640,3 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 11 milyar 543,8 milyon lira, net satış 8 milyar 831,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 18 milyar 750 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 882,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,65 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede, reel basit faiz yüzde 5,17, reel bileşik faiz yüzde 5,23 oldu.

Nominal teklifin 9 milyar 650 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 250 milyon lira, net satış 6 milyar 524,5 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 122,4 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihalede toplam 45 milyar 605,7 milyon lira borçlandı.