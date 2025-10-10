Haberler

Hazine, İki Devlet Tahvili İhraç Edecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 ve 14 Ekim tarihlerinde iki devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak ve bir devlet tahvilinin ilk ihraç sürecine girecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvilinin yeniden, bir devlet tahvilinin de ilk ihracını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 13 Ekim Pazartesi günü 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlık, 14 Ekim Salı günü de 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracına imza atacak.

Aynı gün 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı da yapılacak.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Filipinler'de 7.4'lük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülkeyi 7.4'lük deprem vurdu, yetkililer tsunami uyarısında bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat olan Yasemin Şefkatli'den hastane odasında ilk paylaşım

Ameliyat sonrası hastane odasından ilk paylaşım
Filipinler'de 7.4'lük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülkeyi 7.4'lük deprem vurdu, yetkililer tsunami uyarısında bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.