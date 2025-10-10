Hazine, İki Devlet Tahvili İhraç Edecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 ve 14 Ekim tarihlerinde iki devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak ve bir devlet tahvilinin ilk ihraç sürecine girecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvilinin yeniden, bir devlet tahvilinin de ilk ihracını yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 13 Ekim Pazartesi günü 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Bakanlık, 14 Ekim Salı günü de 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracına imza atacak.
Aynı gün 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı da yapılacak.
Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi