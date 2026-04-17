Hazine haftaya 2 ihale gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 21 Nisan Salı günü 2 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç edilmesiyle birlikte, 5 yıl vadeli devlet tahvilinin de ilk ihracını gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 21 Nisan Salı günü 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Doğukan Gürel