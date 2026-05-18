Hazine altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik toplam 20.381 kilogram altın karşılığı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 20 Mayıs valörlü, 17 Kasım 2027 itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 0,4 kupon ödemeli 7 bin 943 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ihracı yapıldı.

Ayrıca, aynı valör ve itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 0,4 kira ödemeli 12 bin 438 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikasının ihracı gerçekleştirildi.

