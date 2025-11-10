Haberler

Hazine, Bono İhalesiyle 34,1 Milyar Lira Borçlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçekleştirilen bono ihalesinde 34 milyar 116,9 milyon lira borçlanarak, 7 ay vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği bono ihalesiyle 34 milyar 116,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

İhalede, 7 ay (217 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 38,25, bileşik faiz yüzde 41,13 oldu.

Nominal teklifin 82 milyar 88,4 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 27 milyar 927,4 milyon lira, net satış 22 milyar 741,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar 75 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 16 milyar 528,6 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8,3 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede toplam 34 milyar 116,9 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

Hayallerine kavuşmak için şubelere koştular! Kuyruğun sonu görülmüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti

Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Trump belgeseli İngiltere'de fırtına kopardı, BBC'de istifalar peşe peşe geldi

Trump belgeseli Avrupa ülkesinde fırtına kopardı! İstifalar peş peşe
Jess Molho ve Zeynep Molho davasında sürpriz tanıklar! Melek Baykal ve Deniz Akkaya mahkemede

Ünlü çiftin boşanma davasında sürpriz tanıklar
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Galatasaraylı taraftarlara Lucas Torreira'dan müjdeli haber

Galatasaraylılara müjdeli haber: Yıldız ismin sağlık durumu iyi
6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı

6 kişinin öldüğü yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı
KKTC'nin yeni lideri, ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Türkiye'ye yapacak

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak! Tarih belli oldu
500 bin konut projesine başvurular başladı! İşte adım adım yapılacak işlemler

Dev projede beklenen gün geldi! Bu adımı atlayanın başvurusu yanar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.