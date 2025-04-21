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Hazine Alacakları Mart Sonu 29,8 Milyar Lira Oldu

Hazine Alacakları Mart Sonu 29,8 Milyar Lira Oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart sonu itibarıyla Hazine alacaklarının 29,8 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu alacakların en yüksek bölümünü mahalli idareler oluşturuyor.

Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 29,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 29,8 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,2 milyar lira tahsil edildi.

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Kaynak: AA / Sehernur Karsu - Ekonomi
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