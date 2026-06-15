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Hazine iki ihaleyle 104,1 milyar lira borçlandı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuponsuz hazine bonosu ve devlet tahvili ihalesiyle 104 milyar 72,2 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 39,71, bileşik faiz yüzde 42,33 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuponsuz hazine bonosu ve devlet tahvili ihalesiyle, 104 milyar 72,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Düzenlenen ilk ihalede, 8 ay (238 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun, ilk ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz yüzde 39,71 ve bileşik faiz yüzde 42,33 oldu.

Nominal teklifin 92 milyar 542,4 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 27 milyar 366,6 milyon lira, net satış 21 milyar 726 milyon lira olarak belirlendi.

Kamudan gelen 24 milyar 150 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 58 milyar 200,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 26 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 2 yıl (637 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,40 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin, yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 38,27, bileşik faiz yüzde 41,93 olarak hesaplandı.

Nominal teklifin 22 milyar 769 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 97 milyon lira, net satış 7 milyar 596,2 milyon lira oldu.

Kamudan gelen 20 milyar 600 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 8 milyar 324,9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, kuponsuz hazine bonosu ve devlet tahvili ihalesiyle 104 milyar 72,2 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
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