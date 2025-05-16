Hayvancılığı bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı

Hayvancılığı bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hayvancılığı bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı
Haber Videosu

Bir çiftçi, hayvancılığı bırakıp parasını yüzde 50 faizle bankaya yatırdığını ve bu yolla hayvancılıktan çok daha fazla kazanç sağladığını söyledi. "Keşke daha önce bıraksaydım" diyerek sektördeki ekonomik zorluklara dikkat çekti.

Ekonomik koşulların tarım ve hayvancılık üzerindeki etkisi sürerken, bir çiftçinin açıklamaları dikkat çekti. Yaklaşık bir buçuk yıl önce hayvancılığı bıraktığını belirten üretici, parasını bankaya yatırarak yüzde 50 faiz geliri elde ettiğini ve bu kazancın hayvancılıktan çok daha yüksek olduğunu söyledi.

"KEŞKE DAHA ÖNCE BIRAKSAYDIM"

"Keşke daha önce bıraksaydım" diyen çiftçi, emeğinin karşılığını alamadığı hayvancılık sektöründen çıkmasının kendisi için kârlı bir adım olduğunu ifade etti. Bu sözler, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimin yaşadığı ekonomik zorlukları bir kez daha gündeme taşıdı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum

Trump'ın İstanbul ikilemi! Son açıklaması kafaları iyice karıştırdı
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü

Trump'ın sarf ettiği cümleyi duymazdan gelip katliam yaptı
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama

Beşiktaş gece yarısında paylaştı: Romulo
Görüntü İstanbul'dan! Tasma taktıkları robot köpekleri sokakta gezdirdiler

Robot köpeklere tasma takıp İstanbul sokaklarında gezdirdiler
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı

Adını sır gibi saklıyorlar! Fenerbahçe'de yeni imza
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.