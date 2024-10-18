Hayatını kaybeden Vural Çelik'in ekonomi yorumu yeniden gündem oldu

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu Vural Çelik, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini yakın dostu Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven duyurdu.

"12 BİN 500 LİRA MAAŞ ALIYORUM"

Vural Çelik'in ölümü sevenlerini yasa boğarken geçmiş dönemlerde çektiği videolar yeniden gündeme geldi. O videolardan birinde Çelik, açlık sınırının 19 bin lira olduğunu söyleyen karşısındaki kişiye "Buna göre benim ölü sayılmam lazım. Emekliyim ve 12 bin 500 lira maaş alıyorum. Hatta beni nüfustan bile düşmeleri lazım" demişti.