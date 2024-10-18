Hayatını kaybeden Vural Çelik'in ekonomi yorumu yeniden gündem oldu
Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay Peynircioğlu' karakteriyle hafızalara kazınan Vural Çelik'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi magazin camiasını yasa boğdu. Başarılı oyuncunun ölmeden önce 12 bin 500 lira emekli maaşı aldığını belirterek yaptığı ekonomi yorumu yeniden viral oldu.
Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu Vural Çelik, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini yakın dostu Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven duyurdu.
"12 BİN 500 LİRA MAAŞ ALIYORUM"
Vural Çelik'in ölümü sevenlerini yasa boğarken geçmiş dönemlerde çektiği videolar yeniden gündeme geldi. O videolardan birinde Çelik, açlık sınırının 19 bin lira olduğunu söyleyen karşısındaki kişiye "Buna göre benim ölü sayılmam lazım. Emekliyim ve 12 bin 500 lira maaş alıyorum. Hatta beni nüfustan bile düşmeleri lazım" demişti.