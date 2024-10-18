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Hayatını kaybeden Vural Çelik'in ekonomi yorumu yeniden gündem oldu

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Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay Peynircioğlu' karakteriyle hafızalara kazınan Vural Çelik'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi magazin camiasını yasa boğdu. Başarılı oyuncunun ölmeden önce 12 bin 500 lira emekli maaşı aldığını belirterek yaptığı ekonomi yorumu yeniden viral oldu.

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu Vural Çelik, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini yakın dostu Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven duyurdu.

"12 BİN 500 LİRA MAAŞ ALIYORUM"

Vural Çelik'in ölümü sevenlerini yasa boğarken geçmiş dönemlerde çektiği videolar yeniden gündeme geldi. O videolardan birinde Çelik, açlık sınırının 19 bin lira olduğunu söyleyen karşısındaki kişiye "Buna göre benim ölü sayılmam lazım. Emekliyim ve 12 bin 500 lira maaş alıyorum. Hatta beni nüfustan bile düşmeleri lazım" demişti.

Hayatını kaybeden Vural Çelik'in ekonomi yorumu yeniden gündem oldu
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Vural Çelik Kalp Krizi Ekonomi Magazin Finans Güncel

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Yorumlar (17)

salih uslu:

sevgili çalışanlar emekli olduğunuzda mağdur olmak istemiyorsanız çalışken gerçek gelir üzerinden prim yatırın. benim emekli maaşım 58 bin tl eşimin ki 41 bin tl. biz de asgari ücret üzerinden ve 5000 gün (15 yıldan az) yatırsaydık bizde 12500 tl alırdık

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samsun uydu:

Allah cc. Rahmet eylesin amin

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CAN Işık:

Adam iki sene maaş alamadı bile yazık

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Furkan Kutlay:

Uzun adam fakirlere ne ettin ?? Milleti bitirdin harbi bitirdin sana güvenmiştik ama olmadı

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Hakan Günde:

Allah rahmet eylesin keşke tüm ülke eşit Bir şekilde yaşasalar kimi fakir kimisi zengin ölmese.

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man over:

Emekli maaşları konusunda haklı.Yalnız dünyanın neresinde var 49-50 yaşında emeklilik ? Normalde en düşük emekli maaşı en az 17 bin olması lazım.Aradaki farkı eyt lilere veriyorlar.Çünkü kasa boş,artık çark dönmüyor.Diğerinin cebinden al diğerine ver.

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emre can:

Akp deyince aklıma gelenler; Yalan, dolan, talan, rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk, çeteler, soygun, vurgun, hukuk tanımama, kendi çıkarına göre adalet, ahlaksızlık, düzenbazlık, yobazlık, torpil, liyakatsızlık, adam kayırma, tehdit, şantaj, görevi kötüye kullanma, dini siyasete alet edip halkı kandırma, kendi yaptığını görmeme kendi yaptığını mübah sayma, ayetlerle dalga geçme, ayakkabı kutuları, kendi yaptığı suçu başkasının üzerine atıp kendini temize çıkarma, Türk düşmanlığı.

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Oguz Ozgul:

Bırakın bu ayakları Allah aşkına ben çok iyi hatırlıyorum bugünün parasına denk bölüm başı haftada 25 bin aldığı günleri Parasının kıymetini bilemedi zamanında ölünce damarasyon Allah rahmet eylesin

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