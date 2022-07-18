Havalimanında bir adet çikolatalı gofretin 56 TL'ye satılması dudak uçuklattı

Normal marketlere göre daha yüksek fiyatla satış yaptığı bilinen havalimanında satılan bir gofretin fiyatı bu sefer çok yüksek seviyelere çıktı.

56 TL'DEN SATIŞA ÇIKARDILAR

Marketlerde normali 3-4 TL olan bir gofretin havalimanında 56 TL'den satışa çıkarıldığı iddiası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, gofretin fiyatına tepki gösterdi.

İşte o gofret:

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