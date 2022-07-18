Havalimanında bir adet çikolatalı gofretin 56 TL'ye satılması dudak uçuklattı - Haberler

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Havalimanında bir adet çikolatalı gofretin 56 TL'ye satılması dudak uçuklattı

Haberler.com - Ekonomi
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İstanbul Havalimanı'nda 56 TL'den satıldığı iddia edilen gofretin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar, gofret fiyatına tepki gösterdi.

Normal marketlere göre daha yüksek fiyatla satış yaptığı bilinen havalimanında satılan bir gofretin fiyatı bu sefer çok yüksek seviyelere çıktı.

56 TL'DEN SATIŞA ÇIKARDILAR

Marketlerde normali 3-4 TL olan bir gofretin havalimanında 56 TL'den satışa çıkarıldığı iddiası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, gofretin fiyatına tepki gösterdi.

İşte o gofret:

Havalimanında bir adet çikolatalı gofretin 56 TL'ye satılması dudak uçuklattı

Haberler.com - Ekonomi

İstanbul Havalimanı Ekonomi Güncel Haberler

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