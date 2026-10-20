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Hatay Samandağ'da doğal gaz boru hattı için taşınmazlar acele kamulaştırılacak

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapılacak doğal gaz boru hattı projesi için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı; taşınmazlarda mülkiyet ya da irtifak hakkı Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünce kurulacak.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapılacak doğal gaz boru hattı projesi için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Samandağ'da yapılacak doğal gaz boru hattı projesinin gerçekleştirilmesi için ilgili güzergaha isabet eden taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA
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