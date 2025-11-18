Haberler

Hatay'da Zeytinyağlı Defne Sabunu Üretiminde Artan Fiyatlar ve Kısıtlı Verim

Hatay'da 30 yıldır sabun üretimi yapan Özcan Kaya, zeytinyağlı defne sabununun cilde faydalarını anlatırken, bu yıl kuraklık nedeniyle artan fiyatlardan da bahsetti. Defne yağı bulmanın zorlaştığını ve üretim maliyetlerinin yükseldiğini belirtti.

Hatay'da babasından devraldığı sabun üretimini 30 yıldır devam ettiren üretici, bölge halkının vazgeçilmezleri arasında olan ve cilde faydası saymakla bitmeyen zeytinyağlı defne sabunu için mesai yapıyor.

Türkiye'nin en bereketli toprakları olan Hatay'da zeytin ve defne hasadı devam ediyor. Kentte yaşayan üreticiler, hasat ettikleri zeytin ve defneden yağ çıkarmaya başladılar. Hasat edilen yağlar, babasından devraldığı sabun üretimini devam ettiren Özcan Kaya'nın elinde sabuna dönüşüyor. Kara kazanında 30 yıldır mesleğini devam ettiren Kaya'nın ürettiği cilde faydası saymakla bitmeyen zeytinyağlı defne sabunu, bölge halkı başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasından rağbet görüyor.

Kuraklığın ve sıcağın defnede verimi düşürdüğünü ifade eden Özcan Kaya, sabunun fiyatında artış olduğunu dile getirerek "Sabunculuk, babadan kalma bir meslek. 1980 yılında babam yapıyordu. Ben de 40 yıldır bu işi yapıyorum. Bu mevsimlerde insanlar zeytin ve defne yağını yapıp bana getirirler. Ben yağları pişiririm. Zeytin ve defne yağı koyup, ısıttıktan sonra kostik malzemesini koyuyoruz. Kostiği koyduktan sonra durmadan 40 dakika boyunca karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra kalıba döküp 1 saat sonra kesip kalıp haline geliyor. Sabunların fiyatları, defne yağının oranına göre değişiyor. Bu yıl sabun fiyatları çok pahalı oldu, defne yağı çok bulunmuyor. Defne yağının kilosu bin TL ile bin 200 TL arasında değiştiği için bu yıl sabun yapılışı az olur. Defne yağının oranı yüzde 50 olduğu sabunun kilosu bin TL ile bin 250 TL arasında iken defne yağının oranı yüzde 100 olduğunda sabunun kilosu bin 500 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl mahsul çok olduğunu için defne sabunu geçen yıl daha ucuzdu. Bu yıl sıcaklıklar mahsulleri yaktığı için mahsul hiç kalmadı. Kuraklığın etkisiyle fiyatlar arttı. Herkes yağının evinden getirip gözlerinin önünde pişirdiğimiz için bu sabunu kullandıkları zaman memnun oluyorlar. Defne sabunun faydaları; saç dökülmelerine, kepeği önler, cildi besler, kaşıntı, romatizma ve sedef hastalığına birebir iyi geliyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
