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Hatay'da Turunçgillerde Doğru Hasat Eğitimi

Hatay'da Turunçgillerde Doğru Hasat Eğitimi
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Hatay'da turunçgil üretiminde ürün kalitesini artırmak ve hasat sonrası kayıpları azaltmak amacıyla 'Turunçgillerde Hasat: Doğru Hasat Uygulamaları' konulu eğitim toplantısı düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda, doğru hasat tekniklerinin önemi vurgulanarak üreticilerin bilgi ve farkındalığının artırılması hedeflendi.

Hatay'da turunçgil üretiminde ürün kalitesinin artırılması ve hasat ile hasat sonrası dönemde yaşanabilecek kayıpların azaltılması amacıyla "Turunçgillerde Hasat: Doğru Hasat Uygulamaları" konulu eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen'in katılımıyla düzenlenen toplantıya sektör temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Toplantıda turunçgil üretiminde doğru hasat tekniklerinin uygulanmasının ürün kalitesi ve verimliliği açısından önemi ele alındı. Hasat ve hasat sonrası süreçlerde oluşabilecek kalite ve ürün kayıplarının en aza indirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Üreticilerin bilgi ve farkındalıklarının artırılmasının hedeflendiği toplantıda, kaliteli ve verimli bir üretim süreci için doğru hasat uygulamalarının yaygınlaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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