Hatay'da mandalina hasadı başladı, fiyatlar 5 TL'den alıcı buldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde başlayan narenciye hasadıyla birlikte mandalina tarlada 5 TL'den alıcı buldu.

Bereketli topraklarıyla birçok meyve ve sebze yetişen Hatay'da narenciye hasadı başladı. Dörtyol ilçesi Rabat Mahallesi'nde tarım işçileri, mandalina hasadı için tarlaya girdi. Sezonun ilk mandalinaları tarlada 5 TL'den alıcı buldu. - HATAY