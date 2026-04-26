Hasan Altun'dan yüksek maliyetin düşürülmesi talebi

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, tarımsal üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Altun, üretim süreçlerinin desteklerle iyileştirilmesi, katma değer sağlayacak alternatif ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ve tarımsal ürün yetiştiriciliğinin sürdürülebilir duruma getirilmesi için yetkililerden, çiftçilere destek talebinde bulundu.

Hasan Altun, "Çiftçinin, tarımsal üretim aşamasında kullanmak zorunda olduğu ve sık sık yükselen fiyatlarıyla üreticiyi mağdur ediyor. Özellikle mazot, tohum, gübre ve tarım ilaçları ile tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatlarının düşürülmesi, Mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynakları ve ekosistem hizmetlerini koruyan, toplumsal refahı artıran ve çiftçilerin yaşam kalitesini iyileştiren sürdürülebilir tarım için şarttır" diye konuştu. - GAZİANTEP

