Hanzade Doğan: Teknolojinin küresel büyüme kapsayıcı olmalı

Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, "Teknolojinin sağladığı küresel büyüme kapsayıcı olmalı. Yerel teknoloji şirketlerinin küresel teknoloji güçleriyle yarışabilmesi için adil bir rekabet ortamı sağlanması önemli" dedi.

Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda katıldığı 'Uluslararası Ticaret, Bağlantısallık ve Karşılıklı Bağımlılık' konulu yuvarlak masa oturumundaki konuşmasında küresel ticaret ve teknolojiye dayalı ticaretin geleceği üzerine görüşlerini paylaştı.

Küresel ticaretteki yavaşlamanın durgunluktan ziyade coğrafi ayrışma ve siyaset temelli olduğunu dile getiren Hanzade Doğan, dünya ekonomisinin yapısal bir değişimle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Hanzade Doğan, küresel ticaret anlayışının, mal ve hizmet ticaretinden ziyade veri, yazılım, teknoloji ve yeni teknolojiler tabanlı hizmetlere doğru genişletilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Teknoloji geliştirme ve üretimi tüm ülkelere açık olmalı. 'Big Tech' olarak da bilinen büyük teknoloji şirketleri, teknoloji odaklı küresel refahın geleceği için yapısal bir tehdit olma riski taşıyor. 'Big Tech', teknoloji milliyetçiliğinin aracı haline gelmiş durumda."

Big Tech şirketlerinin çok büyük ölçüde bilgi/veri biriktirdiklerine dikkat çeken Doğan, bu birikimle kamuoyunu etkileme hatta seçimlere bile etki etme gücüne sahip olduklarını dile getirerek, "Teknoloji tabanlı küresel büyümenin kapsayıcı olması için tüm toplumların bu sürecin bir parçası olması zorunlu. Bu firmaların ağ etkileri ve finansal güçleri sayesinde etki kapasiteleri çok artıyor. Bu durumda ülkelerin kendi ulusal teknoloji şirketlerini çıkarmaları oldukça güç bir hale geliyor. Bu da kapsayıcı küresel teknoloji ve dijital ticaretin geleceği için sağlıksız bir ortama işaret ediyor.

Teknoloji üretimi ve yatırımını hem jeopolitik aşırılıklardan hem de Big Tech'in aşırılıklarından kurtarmamız gerekiyor. Bu alana yeni girenlere ve görece daha küçük ülkelerdeki oyunculara küresel ilerlemeye katkıda bulunmaları için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde adil bir rekabet ortamı sağlanması büyük önem taşıyor. Sorumlu teknoloji uygulamaları; küresel ticaret, entegrasyon, verimlilik, büyüme ve barış için temel olacaktır" şeklinde konuştu. - ANTALYA