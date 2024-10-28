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Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 103 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Ticaret Bakanlığı, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda iki ayrı operasyonda toplam 22 kilogram kokain, 27 kilogram metamfetamin ve 8 bin 64 adet ecstasy hap ile 34 bin 958 adet tıbbi ilacın ele geçirildiğini duyurdu.

103 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 22 kilogram kokain, 27 kilogram metamfetamin ve 8 bin 64 adet ecstasy hap cinsi uyuşturucu madde ile 34 bin 958 adet tıbbi ilaç cinsi ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza Ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yaptığı risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri bir uyuşturucu madde yakalamasına daha imza attı. Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli bir tır mercek altına alındı. Yakın takibe alınan araç detaylı aranarak, 103 milyon lira değerinde kokain, metamfetamin ve ecstasy cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tıbbi ilaç kaçakçılığı önlendi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerinin bir diğer operasyonu ise, Hamzabeyli Gümrük Sahası'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen tıra yönelik gerçekleştirildi. Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yapılan arama ve kontrollerde faturasız, belgesiz, beyan edilmeyen, ticari miktar ve mahiyet arz eden gümrüklenmiş değeri 390 bin 550 lira olan toplam 34 bin 958 adet tıbbi ilaç cinsi eşya tespit edildi.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 103 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN EKİZOĞLU - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa Ekonomi

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