Haberler

Hamsi ihracatı 9 ayda 22 ülkeye yüzde 20 artışla 13 milyon 621 bin 885 dolara ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'den yılın 9 ayında 22 ülkeye ihraç edilen hamsinin değeri yüzde 20 artışla 13 milyon 621 bin 885 dolara, miktarı ise yüzde 80 artışla 4 bin 62 tona çıktı. En çok talep Belçika, Fransa ve Ukrayna'dan geldi; DKİB yetkilisi yılın son çeyreğinde talebin sürmesini bekliyor.

Türkiye'den işlenmiş ürün olarak da dış satımı yapılan hamsi, yılın 9 ayında 22 ülkenin sofralarında yer aldı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin ocak-eylül 2025'te değer bazında 11 milyon 313 bin 687 dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 20 artarak 13 milyon 621 bin 885 dolara ulaştı.

Geçen senenin 9 ayında 2 bin 259 ton olan hamsi dış satımı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 80 artışla 4 bin 62 tona yükseldi.

Bu yıl ocak-eylül döneminde hamsiye en çok talep Belçika, Fransa ve Ukrayna'dan geldi. Belçika'ya 3 milyon 898 bin 479 dolar, Fransa'ya 3 milyon 404 bin 163 dolar, Ukrayna'ya da 2 milyon 27 bin 892 dolar değerinde hamsi ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Avustralya, Portekiz, Katar ve Irak'a da hamsi satıldı.

Miktar ve değer bakımından artış yaşandı

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, AA muhabirine, hamsi ihracatında yılın kalan döneminde de artış trendinin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Kuzuoğlu, özellikle miktar bazında yaşanan artışın sektör açısından memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Hamsi ihracatında hem miktar hem de değer bakımından geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydettik. Yılın son çeyreğinde de mevcut pazarlarımızdaki talebin devam etmesini ve yeni pazarların ihracata katkı sağlamasını bekliyoruz." dedi.

Ülke çeşitliliğinin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Kuzuoğlu, Avrupa ülkelerinin yanı sıra farklı coğrafyalardan da hamsiye talep gelmesinin sektör açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kuzuoğlu, hamsi ihracatının artırılması için yeni pazar arayışlarının sürdüğünü belirterek, "Ürünümüzün tanıtımı, pazar çeşitliliğinin artırılması ve katma değerli işlenmiş ürün ihracatının geliştirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. İhracatçılarımızın farklı ülke pazarlarında daha fazla yer alması için yürütülen tanıtım ve ticari bağlantı çalışmalarının da önümüzdeki dönemde sonuçlarını görmeyi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatında hamsinin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kuzuoğlu, sektörün hedefinin hem mevcut pazarlardaki payı artırmak hem de yeni ülkelere düzenli ihracat gerçekleştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Bu haber 59 sitede yayınlandı.
Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor

Arda'yı o halde görünce hemen yerinden fırladı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dubai’de idam cezasıyla karşı karşıya kalan fenomenin ailesi endişeli: Duruşma ertelendi, telefon görüşmeleri kısıtlandı

Dubai'de idamla yargılanan ünlü fenomenin ailesi isyan etti
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar

Kardeş ülkeden endişe verici görüntü! Barikat kurmaya başladılar
Kahramanmaraş'ta iki kardeşin silahlı saldırısında 2 yaralı

İki kardeş sokak ortasında dehşet saçtı! Kurşun yağdırdılar
Şampiyonlar Ligi binlerce kez simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalleri açıklandı

Bu hiç iyi olmadı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber
Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor

Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor
Cristiano Ronaldo durdurulamıyor! 1000 gole sadece 19 kaldı

41 yaşında tarih yazıyor! Ronaldo yine yaptı yapacağını
İBB’deki vurgun ve baskı çarkını mahkemede tek tek anlattı: Bunun adı ticaret değil, haraçtır

İBB’deki vurgun ve baskı çarkını mahkemede tek tek anlattı