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Hamsi Fırtınadan Sonra Tezgahlarda

Hamsi Fırtınadan Sonra Tezgahlarda
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Batı Karadeniz'de 'kestane karası' fırtınasının sona ermesinin ardından hamsiler tezgaha indi. Düzce'de hamsi kilogramı 100 liradan satıldı ve yoğun ilgi gördü.

Batı Karadeniz'de halk arasında "kestane karası" olarak bilinen fırtınanın sona ermesiyle hamsi tezgaha indi. Düzce'de kilogramı 100 liradan satılan hamsi yoğun ilgi gördü.

Batı Karadeniz bölgesi, yaklaşık 2 hafta boyunca "kestane karası" fırtınasının etkisi altında kalmış, bu süre zarfında balıkçılar denize açılamamıştı. Fırtınanın sona ermesinin ardından avlanmaya çıkan tekneler hamsiyle kıyıya döndü. Düzce'de de hamsi kilogramı 100 liradan tezgaha indi.

Balıkçı Hülya Kılıç, hamsinin 2 gün önce tezgaha geldiğini ifade ederek, "Vatandaşlar kilogramı 100 liradan hamsiyi tüketiyor. Deniz güzel. İnşallah bu bereket ve bolluk devam eder" dedi.

Palamut bolluğunun yavaş yavaş azaldığını söyleyen Kılıç, "Vatandaşlar bol bol yesinler çünkü tükenmek üzere. Bundan sonra hamsiyi daha iyi şartlarda yiyebileceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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