Hamburg Limanı'nda COSCO Shipping Virgo adlı konteyner gemisi döndü

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1. Hamburg Limanı'ndan çeşitli görüntüler

2. Limanlardaki kargo gemilerinden çeşitli görüntüler

COSCO Shipping Virgo adlı konteyner gemisi, Eylül ayı sonunda bir kez daha Almanya'nın en büyük ve Avrupa'nın üçüncü büyük limanı olan Hamburg Limanı'na döndü.

20.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) kapasiteli ultra büyük konteyner gemisi, Çin'in Tianjin Limanı'ndan yola çıkmıştı.

Hamburg kentine varmadan önce aralarında Çin'in Shanghai ve Ningbo limanlarının yanı sıra Singapur, Pire ve Rotterdam'ın da bulunduğu çeşitli limanlara uğrayan gemi şu anda Shanghai kentine dönüyor.

Hamburg Limanı halihazırda düzenli tarifeli 15 gemi seferiyle Çin'in başlıca limanları ile doğrudan bağlantılı durumda. Hamburg Limanı'nda işlem gören konteynerlerin yaklaşık üçte biri Çin'den gelmekte yahut Çin'e gitmekte olanlardan oluşuyor.

"Çin teknolojik inovasyonları ilerletmeye devam ettikçe, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ürünlerin ihracatı da artıyor. Bu ürünler arasında elektrikli araç, lityum-iyon batarya ve fotovoltaik panel gibi ürünler yer alıyor. Dönüşte Hamburg'dan Airbus'a ait uçak parçaları, torna tezgahları, kimyasal ürünler ve kağıt hamuru gibi endüstriyel ekipmanların yanı sıra kırmızı şarap, sığır eti ve kuzu eti gibi çeşitli ürünler taşıyacağız."

Birbirlerinin en büyük ikinci ticari ortakları olan Çin ve Avrupa Birliği (AB), 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artışla 847,3 milyar ABD doları tutarında rekor ikili ticaret hacmine ulaştı.

Eş zamanlı olarak, iki yönlü kümülatif doğrudan yatırım stoku da 2022 yılı sonu itibarıyla 230 milyar ABD dolarını aştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)