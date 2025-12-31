Halkbank'ın girişimcilik programı Jet Luck'a başvurular başladı

Halkbank'ın girişimcilik programı "Jet Luck"ın üçüncü dönemi için başvuru süreci başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, genç girişimcileri finansal araçların yanı sıra fikirlerini görünür kılacak ve iş dünyasıyla doğrudan temas etmelerini sağlayacak platformlarla destekliyor.

Türkiye'de girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen program, teknoloji odaklı ve yenilikçi iş fikirlerine sahip genç girişimcilere, projelerini jüriye anlatma imkanı sunuyor.

Girişimcilik dünyasında "Asansör Konuşması" olarak bilinen anlatım tekniğinden ilham alan program, katılımcıların iş fikirlerini, sınırlı sürede, etkili ve ikna edici biçimde anlatmasına destek olmayı amaçlıyor.

Değerlendirmeler sonucunda seçilen girişimciler, 4 Nisan 2026'da İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan Halkbank Kuleleri'nin asansörlerinde düzenlenecek etkinlikte, iş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı jüri karşısında projelerini sunacak.

Gün boyu sürecek yarışmaya katılacak girişimciler, projelerini 50 saniyelik yolculuk boyunca jüriye anlatacak. İş fikriyle jüriyi etkilemeyi başaran girişimciler, projelerini daha detaylı final sunumuyla aktarma imkanı elde edecek. Jüri değerlendirme sonuçlarına göre ilk 3'te yer alan girişimcilere nakit para ödülü verilecek.

Yenilikçi iş fikrine sahip ve projesine güvenen girişimciler, programın üçüncü sezonu için 15 Şubat 2026'ya kadar bankanın internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek.