Haliliye Belediyesi'nde Üreten Belediyecilik Anlayışıyla Atölyeler Artıyor

Haliliye Belediyesi'nde üreten belediyecilik anlayışının benimsenmesiyle atölyelerin sayısı her geçen gün artıyor. Şehre kamelya, bank ve piknik masaları kazandıran ekipler, aydınlatmaların ve iş makinalarının bakım ve onarımını sağlıyor.

Haliliye Belediyesi'nde üreten belediyecilik anlayışının benimsenmesiyle atölyelerin sayısı her geçen gün artıyor. Bir yandan şehre kamelya, bank ve piknik masaları kazandıran ekipler, bir yandan da aydınlatmaların ve iş makinalarının bakım ve onarımını bünyesinde sağlıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın kaynakların verimli kullanılması yönündeki talimatlarıyla kurulan atölyelerde üretim hızla devam ediyor. "Üreten Belediye" anlayışıyla çalışmalarını devam ettiren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ahşap ve Metal-İş Atölyesi, Elektrik ve Elektronik Atölyesi ile Benzinli Motorlar Atölyesinde hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Bu atölyeler ile hizmette hızlı işleyişi sağlarken, vatandaşlara hizmeti en kısa sürede ulaştıran ekipler, dışa bağlılığı en aza indirgeyerek tasarruf sağlamış oluyor.

Bu kapsamda şehre yeni kamelya, bank ve piknik masalarının kazandırması amacıyla kurulan Ahşap ve Metal-İş Atölyesinde vatandaşlara vakit geçirecekleri daha iyi ortamlar sunuluyor. Atölyedeki ustalar tarafından çeşitli aşamalardan geçen malzemelerin kamelya, bank ve piknik masasına dönüştürülmesiyle, parklarda vatandaşlara yaşam alanları oluşturuluyor.

Haliliye Belediyesi'nde ustaların özverili çalışması, Elektrik ve Elektronik Atölyesi ile Benzinli Motorlar Atölyesiyle de devam ediyor. Çocukların ve ailelerin uğrak adresi olan parklarda daha güvenli alanların sunulması amacıyla kazandırılan aydınlatmaların bakım ve onarımı Elektrik ve Elektronik Atölyesinde yapılıyor. İlk günkü görünümüyle yeniden kullanıma sunulan aydınlatmalar ile vatandaşlara keyifli zaman geçirecekleri güvenli alanlar sunuluyor. Parklarda hummalı şekilde süren peyzaj çalışmalarında kullanılan iş makinalarının bakım ve onarımını ise bünyesindeki benzinli motorlar atölyesinde gerçekleştiren çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, hizmette hızlı işleyişten yana oluyor. - ŞANLIURFA