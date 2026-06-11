Haliç Üniversitesinde "Matematik ve Umut" temalı resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi

Haliç Üniversitesi ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Matematik ve Umut" temalı resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ilkokuldan lise düzeyine kadar öğrencilerin katıldığı yarışmada 513 eser değerlendirildi.

Programda matematiğin yalnızca sayılar ve işlemlerden ibaret olmayan, umut, yaratıcılık ve çözüm üretme yönü sanat aracılığıyla görünür kılındı.

Yarışmaya katılan öğrenciler, matematik kavramını birbirinden farklı bakış açılarıyla yorumladı. Öğrencilerin hayal gücüyle şekillenen eserler, matematiğin yaşamla kurduğu bağı farklı yönleriyle ortaya koydu.

Haliç Üniversitesinde düzenlenen ödül töreninin sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, yarışmaya katılan tüm öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, müziğin frekanslardan, resim sanatının ise milyonlarca renk ve noktadan oluştuğunu aktararak, teknolojiden yapay zeka sistemlerine kadar günlük yaşamın her alanında matematiksel bilginin, temel rol üstlendiğini belirtti.

Matematiğin geleceği şekillendiren evrensel bir dil olduğunu vurgulayan Eryarsoy, öğrencileri, matematiği yalnızca sayıların dünyası olarak değil, yaratıcılığı ve üretkenliği besleyen düşünme biçimi olarak görmeye davet ettiğini kaydetti.

Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Rahmet Savaş da matematiğin insanlığın gelişimine yön veren temel bilgi alanlarından biri olduğunu vurguladı.

Matematiksel düşüncenin yalnızca sayılarla değil, bilgiye ulaşma ve sorunlara çözüm üretme süreçleriyle de yakından ilişkili olduğunu belirten Savaş, 1854'te İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan kolera salgınında Dr. John Snow'un matematiksel veri analizi sayesinde salgının kaynağını tespit ederek binlerce insanın hayatını kurtarmasını örnek gösterdi.

Savaş, bilimsel araştırmaların öğrencilerin umut düzeyleriyle matematik başarıları arasında güçlü ilişki bulunduğunu ortaya koyduğunu ifade ederek, umutlu bireylerin problemlere farklı çözüm yolları geliştirebildiğini ve zorluklar karşısında daha dirençli olduklarını, bu anlayışla hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilerden matematik ve umut kavramlarını resim sanatı aracılığıyla yorumlamaları istendiğini anlattı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Gelişim Şube Müdürü Ahmet Bürlükkara ise matematik, sanat ve umudu bir araya getiren projenin öğrencilerin gelişimi açısından önemli bir örnek oluşturduğunu belirtti.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin başarıyı hak ettiğini vurgulayan Bürlükkara, "Bu yarışmanın aslında 513 birincisi var." ifadesini kullandı.

Jüri Başkanı, Ressam ve Sanat Eğitmeni Cemal Toy, matematik ve sanatın ortak zeminde buluşmasının son derece değerli olduğuna işaret etti.

Yarışmaya gönderilen eserlerin yaratıcılık ve özgünlük açısından ilgi çekici olduğunu aktaran Toy, jüri üyelerinin seçim yapmakta zorlandığını kaydetti.