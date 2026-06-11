Haberler

Haliç Üniversitesinde "Matematik ve Umut" temalı resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haliç Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 'Matematik ve Umut' temalı resim yarışmasında 513 eser değerlendirildi. Ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, eserler sergilendi.

Haliç Üniversitesi ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Matematik ve Umut" temalı resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ilkokuldan lise düzeyine kadar öğrencilerin katıldığı yarışmada 513 eser değerlendirildi.

Programda matematiğin yalnızca sayılar ve işlemlerden ibaret olmayan, umut, yaratıcılık ve çözüm üretme yönü sanat aracılığıyla görünür kılındı.

Yarışmaya katılan öğrenciler, matematik kavramını birbirinden farklı bakış açılarıyla yorumladı. Öğrencilerin hayal gücüyle şekillenen eserler, matematiğin yaşamla kurduğu bağı farklı yönleriyle ortaya koydu.

Haliç Üniversitesinde düzenlenen ödül töreninin sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, yarışmaya katılan tüm öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, müziğin frekanslardan, resim sanatının ise milyonlarca renk ve noktadan oluştuğunu aktararak, teknolojiden yapay zeka sistemlerine kadar günlük yaşamın her alanında matematiksel bilginin, temel rol üstlendiğini belirtti.

Matematiğin geleceği şekillendiren evrensel bir dil olduğunu vurgulayan Eryarsoy, öğrencileri, matematiği yalnızca sayıların dünyası olarak değil, yaratıcılığı ve üretkenliği besleyen düşünme biçimi olarak görmeye davet ettiğini kaydetti.

Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Rahmet Savaş da matematiğin insanlığın gelişimine yön veren temel bilgi alanlarından biri olduğunu vurguladı.

Matematiksel düşüncenin yalnızca sayılarla değil, bilgiye ulaşma ve sorunlara çözüm üretme süreçleriyle de yakından ilişkili olduğunu belirten Savaş, 1854'te İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan kolera salgınında Dr. John Snow'un matematiksel veri analizi sayesinde salgının kaynağını tespit ederek binlerce insanın hayatını kurtarmasını örnek gösterdi.

Savaş, bilimsel araştırmaların öğrencilerin umut düzeyleriyle matematik başarıları arasında güçlü ilişki bulunduğunu ortaya koyduğunu ifade ederek, umutlu bireylerin problemlere farklı çözüm yolları geliştirebildiğini ve zorluklar karşısında daha dirençli olduklarını, bu anlayışla hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilerden matematik ve umut kavramlarını resim sanatı aracılığıyla yorumlamaları istendiğini anlattı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Gelişim Şube Müdürü Ahmet Bürlükkara ise matematik, sanat ve umudu bir araya getiren projenin öğrencilerin gelişimi açısından önemli bir örnek oluşturduğunu belirtti.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin başarıyı hak ettiğini vurgulayan Bürlükkara, "Bu yarışmanın aslında 513 birincisi var." ifadesini kullandı.

Jüri Başkanı, Ressam ve Sanat Eğitmeni Cemal Toy, matematik ve sanatın ortak zeminde buluşmasının son derece değerli olduğuna işaret etti.

Yarışmaya gönderilen eserlerin yaratıcılık ve özgünlük açısından ilgi çekici olduğunu aktaran Toy, jüri üyelerinin seçim yapmakta zorlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın

Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak

Kurultay için kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü

Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi ağır yaralandı; olay kamerada

Üniversitede kan donduran anlar kamerada
Sivasspor'da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi

Avrupa'da fırtına estiriyorlardı! Şimdi başkan adayı bile bulamıyorlar
İsveç'ten Çin'e bisikletle giden gezginler Bolu'da çadır yerine camide kaldılar

Yolu Bolu'ya düşen gezginler geceyi hiç ummadıkları yerde geçirdi

Antalya'da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı

Vahşet 12 yıl sonra aydınlatıldı! Tutuklandılar
İngiltere'de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı

Bu ilacı kullananlar markete daha az gitti
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz