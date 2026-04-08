Haberler

Meyve ve sebzedeki fahiş fiyat artışına 42,3 milyon lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışında bulunan 60 ulusal zincir market ve sebze meyve toptancısına toplam 42,3 milyon lira idari para cezası kesildi. Bakanlık haksız fiyat artışlarına karşı mücadele edeceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptancılığı yapan 60 işletmeye 42,3 milyon lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 7 Nisan'da toplantı yaptığı belirtildi.

Toplantı kapsamında, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen marketler ile sebze ve meyve toptancılığı yapan 60 işletmeye toplam 42,3 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sebze ve meyve üreticileri de dahil olmak üzere üretim noktalarından tedarikçilere, tedarikçilerden perakendecilere kadar tedarik zincirinin tüm aşamaları Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir."

Öte yandan Kurul, 3 Nisan'da gerçekleştirdiği toplantıda da fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptancılığı yapan 183 işletmeye 96,6 milyon lira idari para cezası uygulamıştı.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

