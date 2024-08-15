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Hakkari'de Meyve Ağaçlarındaki Verimlilik Çiftçileri Sevindirdi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Esendere beldesinde bulunan meyve ağaçlarındaki verimlilik çiftçilerin yüzünü güldürdü. Eskiden sadece kavak ağaçlarının olduğu bölgede, şu an meyve ağaçlarının ürünleriyle vatandaşların yüzünü güldürdüğünü dile getiren bir çiftçi, artan yağışlar sonrası ağaçlardan bereketin fışkırdığını belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Esendere beldesinde bulunan meyve ağaçlarındaki verimlilik çiftçinin yüzünü güldürdü.

İran sınırındaki Esendere beldesinin Güvenli Mahallesi'nde yaşayan Casım Sırrı isimli vatandaş, topraklarında meyve fidanlarının dikimini gerçekleştirdiklerini ve hiç kimsenin beklemediği bir şekilde ürün beklediklerini söyledi. Eskiden sadece kavak ağaçlarının olduğu yerde, şu an meyve ağaçlarının ürünleriyle vatandaşların yüzünü güldürdüğünü dile getiren Casım Sırrı, "Yıllar önce bölgede sadece kavak ağaçları vardı. Kimse bu topraklarda her türlü meyve ağacının yetişeceğini düşünmüyordu. Bizler de topraklarımızı işlemek ve daha verimli hale getirmek için her türlü meyve ağacının dikimini gerçekleştirdik. Son dönemde artan yağışlar sonrası ağaçlardan bereket fışkırıyor. İlçe genelinde bu tür örnekler çoğalacak gibi. Bundan sonra her şeyi biz üreteceğiz, dışarıdan almamak için çabalayacağız inşallah" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yüksekova Esendere hakkari Ekonomi İran Tarım Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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