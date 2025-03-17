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Hakan Yıldırım, Akenerji Genel Müdürü olarak atandı

Hakan Yıldırım, Akenerji Genel Müdürü olarak atandı
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Akenerji, 5 Mart'ta görevinden ayrılan Serhan Gençer'in yerine Hakan Yıldırım'ı Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atadı. Yıldırım, enerji sektöründeki deneyimiyle şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı planlıyor.

Hakan Yıldırım, Akenerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Türkiye'nin köklü sanayi gruplarından Akkök Holding ve Çek enerji şirketi CEZ'in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji'nin, üst yönetiminde bayrak değişimi yaşanıyor. 5 Mart'ta görevinden ayrılan Serhan Gençer'in yerine Hakan Yıldırım, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Enerji sektöründe çeşitli şirketlerde orta ve üst düzey yönetici olarak uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Yıldırım, 17 Mart'ta görevine başladı.

Akenerji Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ataünal, konuyla ilişkin yazılı açıklamasında şöyle dedi: "İnsanı ve çevreyi odağına koyan Akenerji'nin, önümüzdeki dönemde hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyeceğine ve sektöründeki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyorum. Akenerji yenilenebilir enerji, finansal sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı projelerle büyümeye; kadın istihdamını artırma, eğitimi destekleme ve çevre bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla da toplum için değer oluşturmaya devam edecek." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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