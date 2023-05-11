HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Yeni yüzyıl güçlü iktidarların yüzyılı olacak

HAK İşçi Sendikaları (HAK-İŞ) Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Yeni yüzyıl, güçlü iktidarların ve onun sonucu ortaya çıkan güçlü devletlerin yüzyılı olacaktır. Bu güçlü liderlik ve bu liderliğin sağladığı istikrarlı bir yönetim, Türkiye Yüzyılı'nın anahtarıdır. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda emekçinin de yüzyılı olacaktır" dedi.

HAK-İŞ 15'inci Olağan Genel Kurulu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel Başkan Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in Türkiye'deki 20 iş kolunun tamamında örgütlü olduğunu söyledi. HAK-İŞ'in, tüm Türkiye sathında, bütün iş kollarında örgütlü ve yetkili bir konfederasyon olduğunu belirten Arslan, "HAK-İŞ olarak bulunduğumuz tüm platformlarda, uluslararası sendikal hareketle dayanışma içerisinde olduk. Birbirimizin dertleriyle dertlenmek, birbirimizle kucaklaşmak, birbirimize sıkı sıkıya sarılıp tek bir beden olmak için felaketleri beklemeyelim. Biz her vakit tetikte olmak, temkinli davranmak zorundayız. Vakit, uyanık olma vaktidir" diye konuştu.

Hainlerin hesaplarını milletin 14 Mayıs'ta boşa çıkaracağını söyleyen Arslan, "Biliyoruz ki yeni yüzyıl güçlü iktidarların ve onun sonucu ortaya çıkan güçlü devletlerin yüzyılı olacaktır. Bu güçlü liderlik ve bu liderliğin sağladığı istikrarlı bir yönetim, Türkiye Yüzyılı'nın anahtarıdır. 'Türkiye Yüzyılı' aynı zamanda emekçinin de yüzyılı olacaktır. Biz, örgütlenemeyen emekçilerin üzerimizde hakkı olduğunu düşünüyoruz. HAK-İŞ olarak önümüze hem örgütlü Türkiye hem de örgütleyen bir HAK-İŞ hedefini koyuyoruz. Bu hedefi de birlikte başaracağımıza inanıyoruz" açıklamasında bulundu.