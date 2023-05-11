HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Yeni yüzyıl güçlü iktidarların yüzyılı olacak
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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'nin güçlü liderlik ve istikrarlı yönetim ile Yüzyılının anahtarını bulacağını söyledi.
HAK İşçi Sendikaları (HAK-İŞ) Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Yeni yüzyıl, güçlü iktidarların ve onun sonucu ortaya çıkan güçlü devletlerin yüzyılı olacaktır. Bu güçlü liderlik ve bu liderliğin sağladığı istikrarlı bir yönetim, Türkiye Yüzyılı'nın anahtarıdır. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda emekçinin de yüzyılı olacaktır" dedi.
HAK-İŞ 15'inci Olağan Genel Kurulu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel Başkan Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in Türkiye'deki 20 iş kolunun tamamında örgütlü olduğunu söyledi. HAK-İŞ'in, tüm Türkiye sathında, bütün iş kollarında örgütlü ve yetkili bir konfederasyon olduğunu belirten Arslan, "HAK-İŞ olarak bulunduğumuz tüm platformlarda, uluslararası sendikal hareketle dayanışma içerisinde olduk. Birbirimizin dertleriyle dertlenmek, birbirimizle kucaklaşmak, birbirimize sıkı sıkıya sarılıp tek bir beden olmak için felaketleri beklemeyelim. Biz her vakit tetikte olmak, temkinli davranmak zorundayız. Vakit, uyanık olma vaktidir" diye konuştu.'BİZİM YERİMİZ, IMF'Yİ BU ÜLKEDEN KOVAN, VATANA SEVDALI OLANLARIN YANIDIR'?14 Mayıs seçimlerinin, milletin siyasal kaderini elleriyle belirleyeceği bir durak olduğuna işaret eden Arslan, sorun yaratan, varlığı sorun olan bir siyasal iradeye devleti emanet edemeyeceklerini söyledi. Arslan, yerlerinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile iş tutma sevdalılarının yanı olmadığını belirterek, "Bizim yerimiz, IMF'yi bu ülkeden kovan, yerli ve milli bir ekonomi için çalışan, Türkiye'yi üretim ve yatırım üssü yapan vatana sevdalı olanların yanıdır. Bizim yerimiz, ulusal ve uluslararası alanda dergileriyle, sosyal medyalarıyla Türkiye'ye parmak sallayanlara, tehdit edenlere, ayar vermeye kalkanlara teşne olanların, emperyalist güçlerle iş birliği yapanların yanı değildir. Bizim yerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'ne diz çöktürmek isteyen emperyalizmin menfur ve melun hesaplarını boşa çıkarmak için çabalayanların yanıdır. Bizim yerimiz, Türkiye'nin sinir uçlarına dokunarak, mezhepçilik, ırkçılık, bölücülük yapanların yanı değildir. Bizim yerimiz, müze yapılan Ayasofya'yı tekrar ibatede açarak, özgürlüğüne kavuşturan, 100 yıllık hasreti bitirenlerin yanıdır" ifadelerini kullandı.'HEDEFİ DE BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'
Hainlerin hesaplarını milletin 14 Mayıs'ta boşa çıkaracağını söyleyen Arslan, "Biliyoruz ki yeni yüzyıl güçlü iktidarların ve onun sonucu ortaya çıkan güçlü devletlerin yüzyılı olacaktır. Bu güçlü liderlik ve bu liderliğin sağladığı istikrarlı bir yönetim, Türkiye Yüzyılı'nın anahtarıdır. 'Türkiye Yüzyılı' aynı zamanda emekçinin de yüzyılı olacaktır. Biz, örgütlenemeyen emekçilerin üzerimizde hakkı olduğunu düşünüyoruz. HAK-İŞ olarak önümüze hem örgütlü Türkiye hem de örgütleyen bir HAK-İŞ hedefini koyuyoruz. Bu hedefi de birlikte başaracağımıza inanıyoruz" açıklamasında bulundu.