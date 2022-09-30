Dolar, haftanın son işlem gününü 18,53'ten kapattı

Tüm hafta yükselerek ilerleyen dolar kuru haftanın son işlem gününü 18,53 TL'de tamamladı.Euro ise cuma günü 18,18 TL'den başladığı seyrini, gerileyerek 18,10 TL'den bitirdi.

YATIRIMCININ TALEBİ DOLARIN DEĞERİNİ ARTIRDI

Dünya borsaları resesyon korkusuyla düşüşünü sürdürürken güvenli liman arayışındaki yatırımcıların dolara yöneliş devam ediyor. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü ölçen DXY endeksi, yıl başından bugüne yüzde 17 yükseldi. Dolar kuru ise yüzde 37,74 oranında arttı. Haftaya 18,43 TL seviyesinde başlayan dolar, tüm hafta yükselişini sürdürdü. Dolar kuru, haftanın son gününe 18,54'ten başladı. Gün içinde 18,55'TL'ye kadar tırmandıktan sonra haftalık seyrini 18,53 TL'de tamamladı. Euro da 17,74 seviyesinden başladığı haftalık seyrini yükselerek noktaladı. Euro, haftanın son işlem gününe 18,10 TL'den başladı ve gün içinde 18,25 TL'ye kadar tırmandı. Resmi işlem saatini 18,10 TL'de tamamladı.

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI PAZARTESİ AÇIKLANACAK

Öte yandan, eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim Pazartesi günü saat 10: 00'da açıklanacak. Anketlere katılan ekonomistler, enflasyonun eylül ayında doğal gaz ve elektrik zamlarının etkisiyle aylık yüzde 3,8 artmasını, yıllık bazda ise yüzde 84,63'e yükselmesini bekliyor.