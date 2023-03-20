Haftalardır kurak geçiyordu, yağışlar çiftçiyi mutlu etti: 'Bu yağışlar bize ilaç oldu'

Kırıkkale'de hafta sonu yağan yağmurun ekili tarım arazilerine faydalı olduğunu ifade eden çiftçi Ramazan Karakoç, "Bu yağışlar bize ilaç oldu.

Kırıkkale'de hafta sonu yağan yağmurun ekili tarım arazilerine faydalı olduğunu ifade eden çiftçi Ramazan Karakoç, "Bu yağışlar bize ilaç oldu. Allah'ın bize bir bağışı oldu" dedi.

Kırıkkale'de kurak geçen günlerin ardından hafta sonu yağan yağmur, ekili tarım arazilerine can suyu oldu. Yukarı Mahmutlar köyünde yaşayan çiftçi Ramazan Karakoç, yağışların ilaç gibi geldiğini belirterek, Allah'a şükür edilmesi gerektiğini söyledi. Büyük bir imtihandan geçtiklerini ifade eden Karakoç, "Bu yağışlar bize ilaç oldu. Allah'ın bize bir bağışı oldu. Gözümüzün önüne bakacağız. Allah'a şükür edeceğiz. Allah'ta bize verecek" dedi.

"Allah devletimize de zeval vermesin"

Devletin çiftçilere yönelik verdiği desteklerinden de faydalandığını belirten Karakoç, "Allah devletimize de zeval vermesin. Reisimizi de başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımıza da buradan selamlar gönderiyorum. Allah ona uzun ömürler versin. Memlekete her şey getirdi cumhurbaşkanımız. Daha da getirir inşallah. Devlet bize mazot desteği veriyor, gübre desteği veriyor, ekipman desteği veriyor" diye konuştu.

"Devletin verdiğini baban kardeşin vermiyor"

Karakoç, "Daha ne yapsın devlet? Devletin verdiğini baban kardeşin vermiyor. Önce Allah, sonra devlet. Allah'ım bu devletimizi ayak üstü tutsun. Rabbim hepsine uzun ömürler versin. Memleketimizi kazalardan belalardan korusun. Yıkıcı seller ve afetler oldu ama bunlar Allah'tan geldi. Biz sabredeceğiz, devlette bize yardım ediyor" şeklinde konuştu.

Ali Yurdakul ise, "Köyümüze yağmur yağmaya başladı. Çiftçinin yüzünü güldürdü. İnşallah daha da yağar ve hasadımız bol olur" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE