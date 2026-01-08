Haberler

Ruşen Kömürcü, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi başkanlığı görevine yeniden seçildi Açıklaması

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) 4. Olağan Genel Kurulu'nda Ruşen Kömürcü yeniden başkan seçildi. HTK, milli teknoloji hareketi olarak uluslararası alanda da faaliyetlerini sürdürüyor ve eğitim alanında ödüller kazandı.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin (HTK) 4. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık görevini yeniden Ruşen Kömürcü üstlendi.

Kümelenmeden yapılan açıklamaya göre, HTK üyeleri ve sektör paydaşlarının katılımıyla düzenlenen 4. Olağan Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda HTK'nin yeni yönetim kurulu belirlendi.

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, yeniden HTK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

Kümelenme yönetiminde Başkan Vekilliğine Fatih Erkan, Sayman Üyeliğe Kerem Savaş ve yönetim kurulu üyeliklerine İlhan Bağören, Taha Yaycı, İlyas Kayaduman ve Oğuz Haliloğlu getirildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Kömürcü, haberleşme teknolojilerinin, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda stratejik bağımsızlık ve güvenlik açısından da kritik bir alan olduğunu belirterek, HTK'nin bu çerçevede milli bir teknoloji hareketi olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

HTK'nin, uluslararası alandaki faaliyetleri kapsamında 15. Uluslararası Düzenleyiciler Konferansı'na 22 üye firmayla katılım sağladığını bildiren Kömürcü, ayrıca 20 ülkeden katılımcıların yer aldığı sektörel alım heyeti organizasyonlarıyla uluslararası işbirliklerinin somut sonuçlara dönüştüğünü belirtti.

Kömürcü, HTK'ye Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından "en iyi eğitim" kategorisinde HİSER ödülü verildiğini, bu ödülün, kümelenmenin nitelikli eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerini teyit ettiğini vurguladı.

Yeni dönem hedeflerine ilişkin bilgi veren Kömürcü, şunları kaydetti:

"HTK, önümüzdeki süreçte yerli ve milli üretim kabiliyetlerini güçlendiren, AR-GE ve ticarileşmeyi destekleyen, uluslararası pazarlara erişimi artıran ve kamu-üniversite-özel sektör işbirliklerini daha yapısal bir zemine taşıyan çalışmalara odaklanacak. Hedefimiz, HTK'yi daha da güçlendirmek, milli haberleşme ekosistemimizi büyütmek ve Türkiye'yi bu alanda öncü ülkelerden biri haline getirmek."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
