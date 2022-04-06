(haberi kısaltalım) Ayvalık Belediyesi faaliyet raporu oy birliğiyle onaylandı - Haberler

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(haberi kısaltalım) Ayvalık Belediyesi faaliyet raporu oy birliğiyle onaylandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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(haberi kısaltalım) Ayvalık Belediyesi faaliyet raporu oy birliğiyle onaylandı

Ayvalık Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Faaliyetler üzerine yapılan konuşmaların ardından 2021 faaliyet raporu meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Ardından Encümen ve ihtisas komisyonlarının yeni üyelerinin seçimleri yapıldı. Meclis açış konuşmasını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, göreve geldiği gün, kentin en büyük sorununun mali disiplin olduğunu belirttiğini hatırlattı. Başkan Ergin, "Buna göre giderlerimizi düzenleyip gelir kaynaklarımızı artıracak şekilde işletmelerimizi disiplin altına almış ve işletme sayılarımızı artırarak yola koyulmuştuk. Fakat gelinen noktada 28 ayı aşan bir süreci pandemi gerçeğiyle yaşamış olmamıza rağmen 2019 yılına göre gider gerçekleştirme oranımız yüzde 102,5 lardan yüzde 92 'ye düşerken, gelir gerçekleşme oranlarımız yüzde 77'den yüzde 97,5'a çıkmıştır. 2021 yılı sonunda 2019 yılına göre 2 kat mali bütçe artışımız oluşmuş, gelirlerimiz 97 milyondan 182 milyona ulaşmış, giderlerimiz ise 129 milyondan 173 milyona çıkmıştır. Bütçedeki iyileştirme aleni olarak ortadadır" dedi. - BALIKESİR

(haberi kısaltalım) Ayvalık Belediyesi faaliyet raporu oy birliğiyle onaylandı

(haberi kısaltalım) Ayvalık Belediyesi faaliyet raporu oy birliğiyle onaylandı

(haberi kısaltalım) Ayvalık Belediyesi faaliyet raporu oy birliğiyle onaylandı

(haberi kısaltalım) Ayvalık Belediyesi faaliyet raporu oy birliğiyle onaylandı

(haberi kısaltalım) Ayvalık Belediyesi faaliyet raporu oy birliğiyle onaylandı

(haberi kısaltalım) Ayvalık Belediyesi faaliyet raporu oy birliğiyle onaylandı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ayvalık Belediyesi, Mesut Ergin, Nejat Uygur, Nisan, Ekonomi, Haberler

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