Güroymak'ta Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulacak - Haberler

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Güroymak'ta Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Güroymak'ta Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulacak

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi hayata geçirilecek.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) projesi hayata geçirilecek.

Güroymak'ta yer çalışması devam eden bin 100 dekarlık arazi Tarıma Dayalı İhtisas OSB olarak değerlendirilecek. Tarıma dayalı organize seracılık bölgesi olarak belirlenen alanda üretim için gerekli parselleme çalışmaları ve araç yolları belirlenecek. Belirlenen yollarla birlikte taşıma amaçlı araçlar seralara kadar ulaşmış olacak. Yapılacak çalışmalarla ilgili ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Amacımız" Hayvancılığımızın en yoğun olduğu Güroymak ilçemizde, hayvancılık işletmelerimizi şehir dışına çıkarmak, daha modern kurulacak tesislerde enstansif usul yetiştiriciliği geliştirmek, ilimiz hayvancılığında bir çığır açmaktır.

Proje çerçevesinde bin 100 dekarlık alanda çalışmalarımızı başlatıyoruz. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı uzmanları, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğümüz uzmanları, İl Müdür Yardımcımız Muammer Akdeniz, Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Reşit Kardaş ve Güroymak Kaymakamlık Temsilcimiz ile beraber saha çalışmalarını yaptılar. Projenin yürütülmesinde ve her aşamasında emekleri olan Başta Güroymak Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Ramazan Cankaloğlu'na, Daire Başkanımız Deniz Oruç'a, Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Mehmet Reşit Kardaş'a ve ekiplerine teşekkür ederiz "denildi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Güroymak Hisarcık OSB Ekonomi Haberler

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