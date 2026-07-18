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Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Gürcistan'da kuruyan fındık bahçelerinde inceleme yaptı

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Gürcistan'da kuruyan fındık bahçelerinde inceleme yaptı
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Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, TİKA ve FAO katkılarıyla Gürcistan'da fındık bahçelerindeki kurumanın nedenlerini saha incelemesiyle araştırdı. Analizlerle hastalık ve zararlılara sınır ötesinde müdahale edilmesi hedefleniyor.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Gürcistan'da fındık bahçelerinde görülen kurumanın nedenini araştırmak için inceleme gerçekleştirdi.

Enstitü Müdürü İlyas Deligöz, yaptığı yazılı açıklamada, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) katkılarıyla Gürcistan'da fındık bahçelerinde görülen kurumanın nedenlerini araştırmak üzere saha incelemesinde bulunduklarını belirtti.

Enstitüde görevli Doç. Dr. İdris Macit, Demet Çelik Ertekin, Abdullah Baltacı ve Ümit Eser'in saha incelemesine katıldığını aktaran Deligöz, şöyle devam etti:

"Saha çalışmaları sonrasında Gürcistan Tarımsal Araştırma Bilim Merkezi ziyaret edilerek yürütülen araştırma faaliyetleri, laboratuvar altyapısı ve bitki sağlığı çalışmaları hakkında bilgi alındı. Ortak araştırma konularına yönelik teknik değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye ile Gürcistan arasındaki tarımsal işbirliğini güçlendiren saha çalışması, aynı zamanda dünya fındık üretiminin merkezi olan ülkemizin fındık bahçelerini koruma amacı da taşımaktadır."

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün bilgi birikimini ve araştırma altyapısını uluslararası işbirlikleriyle buluşturarak sürdürülebilir tarıma katkı sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Deligöz, "Gürcistan'dan alınan numunelere yapılacak laboratuvar analizleri sonucunda ülkemize bulaşma riski olan hastalık ve zararlılara sınır ötesinde müdahale edilerek sürdürülebilir tarımsal üretim hedeflerimiz desteklenecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün
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