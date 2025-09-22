Gurbetçiler Arsa Yatırımlarını Değerlendiriyor, Gayrimenkul Piyasası Durakladı

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, gurbetçilerin konuttan sonra arsa yatırımlarını değerlendirmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Son 3 yıldır gurbetçiler sadece ziyaretini yapıp gidiyorlar" dedi.

Son 3 yıldır gurbetçilerin sadece ziyaretlerini yapıp gittiklerini söyleyen Atasoy, "Gurbetçilerimiz geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da geldiler, gördüler, gezdiler ve geri gittiler. 2023-2024 yılında da aynı durumla karşı karşıyaydık biz. 2025 yılında da gurbetçilerimizden gayrimenkul konusunda gerekli yatırımları göremedik. Kendileri de zaten herhangi bir gayrimenkul yatırım içerisine girmediklerini ifade ettiler. Onun için bu yıl da maalesef gurbetçi sezonu açısından durağan geçti. Geçmiş dönemlerde gurbetçilerimiz konut alımına yöneliyorlardı daha sonra değişim yaptılar. Arsa konusunda biraz daha yatırım yapmaya değerlendirmeye çalıştılar. Son zamanlarda da özellikle gurbetçilerimiz bizlere gurbetten gelmeden önce yurt dışından bir ay öncesinde ararlardı. Yatırım yapacakları konu ile ilgili bize bilgi verirlerdi. Arsa, konut ya da ne isterlerse biz kendilerine bir çalışma yapar geldikleri zaman da sunumlarını yapardık yardımcı olmaya çalışırdık. Bir yer alırlardı gayrimenkul konusunda ama maalesef özellikle son 3 yıldır gurbetçilerimiz geliyorlar biraz önce ifade ettiğim gibi ziyaretlerini yapıyorlar. Daha sonra gerisin geriye işlerinin başına, yurt dışına geri dönüyorlar" dedi.

Atasoy, maliyetlerin artmadan konut almak isteyenlerin alması gerektiğini söyleyerek, "Kendilerinin ifadesine göre fiyatların çok yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Kayseri, Türkiye geneline baktığımız zaman gayrimenkul konusunda ucuz bir şehir ama maalesef yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Tabii ki yurt dışındaki eski çalışma imkanlarının ya da kazançlarının düşük olduğunu ifade ediyorlar. Kendi ifadeleri bu konuda biraz da piyasa itibarıyla dediğim gibi Kayseri şehir olarak uygun bir şehir ama Türkiye genelinde fiyatlar da onlara göre yüksek geliyor. Bundan dolayı da maalesef yatırım konusunda girmiyorlar. Biz normalde bunu Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımıza ve gurbetçilerimize ifade ediyoruz. Gayrimenkul almanın tam zamanı. Zaman kaybetmesinler. Zaman zaman söylüyorlar piyasanın durağan olduğundan dolayı fiyatların yükselmeyeceğini ifade ediyorlar ama şunu unutmasın vatandaşlarımız; maliyet artışları olduğu takdirde fiyatlar durmaz. Bu ikinci el piyasası olsun yani sıfır konut piyasası olsun ister istemez fiyatları yükseliyor. Maliyetler artıyor çünkü. Onun için maliyetler artmadan bir an önce değerlendirmelerinin de kendileri için menfaati olur diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ