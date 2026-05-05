Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Türkiye'de dün günlük bazda 959 bin 638 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 714 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 821 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 294 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,1 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 10,3 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 745 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 586 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
