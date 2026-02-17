Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Türkiye'de dün günlük bazda 943 bin 229 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 936 bin 174 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 113 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 278 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,1 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 120 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 336 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
