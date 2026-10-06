Güneş ve rüzgar üretimi ağustosta 9,9 milyar kilovatsaatle rekor kırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ağustos ayında güneş kaynaklı üretimimiz 5,16 milyar kilovatsaat, rüzgar kaynaklı üretimimiz ise 4,74 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; Ağustos'ta aylık üretim 36,71 milyar kilovatsaat oldu. Aynı dönemde hidrolik, üretimde en büyük payı almayı sürdürdü. Ağustos ayında gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 24,7'sine denk gelen 9,08 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan elde edildi.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Geçtiğimiz ağustos ayında güneş kaynaklı elektrik üretimi yüzde 14,1'lik pay ile 5,16 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçerken, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 12,9'luk pay ile 4,74 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti. Böylece, güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretim değeri, ağustos ayında 9,9 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Yüzde 69,7'lik yerli üretim

Aynı dönemde yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi, yüzde 56,4'lük oranla 20,7 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklı elektrik üretimi de yüzde 69,7'lik oranla 25,58 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.

Yılın en yüksek günlük üretimi 13 Ağustos'ta

Ağustos ayı, 2026'nın şu ana kadarki en yüksek günlük üretim değerine de ev sahipliği yaptı. Günlük maksimum elektrik üretim değeri, 13 Ağustos'ta 1 milyon 241 bin 291 megavatsaate erişti.

8 aylık dönem

2026 yılının ilk sekiz aylık elektrik üretim verileri (1 Ocak-31 Ağustos dönemi) incelendiğinde; hidrolik kaynaklı elektrik üretimi 75,2 milyar kilovatsaat, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi 30,4 milyar kilovatsaat, güneş kaynaklı elektrik üretimi 29,8 milyar kilovatsaat ile 2000 yılından beri benzer dönemdeki en yüksek üretim değerlerini oluşturdu. Ayrıca, yerli kaynaklı elektrik üretimi yüzde 73,2'lik oran ve 181,8 milyar kilovatsaat üretim değeri, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 60,3'lük oran ve 149,8 milyar kilovatsaat üretim değeri 2000 yılından beri benzer dönemlerde miktar ve oran bazında en yüksek değerler oldu.

"Güneş kaynaklı üretimimiz 5,16 milyar kilovatsaat, rüzgar kaynaklı üretimimiz ise 4,74 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti"

Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yenilenebilir enerji altyapımıza yaptığımız uzun vadeli yatırımlar üretim rakamlarımıza rekorlarla yansımaya devam ediyor. Ağustos ayında güneş kaynaklı üretimimiz 5,16 milyar kilovatsaat, rüzgar kaynaklı üretimimiz ise 4,74 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti. Her iki kaynağın toplamında ulaştığımız 9,9 milyar kilovatsaat ile elektrik üretimimizde tüm zamanların en yüksek aylık değerine ulaşarak rekor kırdık. Amacımız yalnızca bugünün enerji talebini karşılamak değil; sürdürülebilir, yenilikçi ve dışa bağımlılıktan tamamen arınmış güçlü bir altyapı inşa etmek. Güneş ve rüzgarda sahip olduğumuz bu yüksek potansiyeli en ileri teknolojilerle şebekemize entegre ederek 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı