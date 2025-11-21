Haberler

Güneş Enerjisi Yarışmaları 25 Kasım'da Düzenlenecek

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisi santrallerine yönelik YEKA yarışmalarının 25 Kasım'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yarışma, çeşitli lokasyonlarda yapılacak ve katılımcıların gerekli belgelerle başvuru yapması gerekiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisi santrallerine (GES) yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarının 25 Kasım'da yapılacağını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı" kapsamındaki YEKA GES-2025 yarışmaları G25-Kahramanmaraş GES, G25-Mardin GES, YG25-Demirköprü Yüzer GES, G25-Erzurum-1 GES, G25-Van GES, G25-Bolu GES, G25-Erzurum-3 GES ve G25-Eskişehir GES sıralamasıyla gerçekleştirilecek.

Yarışma, Bakanlığın "E-Blok 1 No'lu Toplantı Salonu"nda 25 Kasım saat 10.00'da düzenlenecek. Başvuru sahiplerinin yarışmaya yetkili temsilcilerinin imza sirküleri, yetki belgesi/vekaletnameleri ve şirket kaşeleriyle katılması gerekiyor.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
Haberler.com
