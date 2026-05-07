Gülbirlik, Gülde Taban Fiyatı Net 80 Lira Olarak Belirledi

Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, 2026 sezonunda gül üreticilerine kilogram başına net 80 lira ödeme yapılacağını ve taban fiyat uygulamasına geçildiğini açıkladı. Üreticilere en iyi fiyatın sunulabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

(ISPARTA) - Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Gülbirlik) Genel Müdürü İbrahim Işıdan, bu sezon gülde taban fiyat uygulamasına geçildiğini ve sezon sonunda gül üreticilerine kilogram başına net 80 lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Işıdan, 2026 sezonuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Gülbirlik özelinde üreticilere yönelik ödeme şartlarının iyileştirildiğini ve önceki yıllarda uygulanan ara ödeme sisteminde değişikliğe gidileceğini ifade etti.

Yönetim Kurulu kararıyla 2026 sezonunda ilk kez taban fiyat uygulamasına geçildiğini belirten Işıdan, sezon bitimini müteakip üreticilere kilogram başına net 80 lira ödeme yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Belirlenen bu fiyatın, üreticilere önemli ölçüde destek sağlayacağını vurgulayan Işıdan, içinde bulunulan ekonomik türbülans sürecinde sezonun seyri, pazar koşulları, enerji giderleri ve diğer üretim maliyetlerinin netleşmesinin ardından nihai gülçiçeği fiyatının belirleneceğini kaydetti.

Açıklamasında, fiyat belirleme sürecinin yalnızca gül çiçeğinden elde edilen gelirlerle sınırlı olmadığını ifade eden Işıdan, Rosense AŞ satış gelirleri ile Birliğin diğer gelir kalemlerinin de değerlendirmeye alınacağını belirtti.

Üreticilere en iyi fiyatın sunulabilmesi adına tüm imkanların seferber edildiğini belirten Işıdan, şirketin yurt içi ve yurt dışı satış performansının yanı sıra yürütülen AR-GE çalışmalarının da bu süreçte önemli katkı sağladığını vurguladı.

Birlik bünyesinde enerji maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla tamamlanan GES yatırımı ile Güneykent fabrikasında hayata geçirilen tesisin sağlayacağı gül turizmi gelirlerinin de gül çiçeği fiyatının belirlenmesinde önemli rol oynayacağını belirten Işıdan, Gülbirlik'in üretici odaklı yaklaşımını sürdüreceğini ifade etti.

Işıdan, hava şartlarına bağlı olarak gül çiçeği alımlarının gelecek günlerde başlamasını beklediklerini de bildirdi.

Kaynak: ANKA
