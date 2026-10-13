Gram altın güne yükselişle başladı, 6 bin 653 liradan işlem görüyor

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Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 653 liradan işlem görüyor.

Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6 bin 615 liradan tamamlamıştı.

Bugün güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 6 bin 653 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 911 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 445 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yüzde 0,5 değer kazancıyla 4 bin 193 dolardan işlem görüyor.

ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelebileceği öngörüsü ve ekonomi yönetiminin tahvil piyasalarına müdahale edebileceği tahminleriyle tahvil faizlerindeki yükselişin sınırlanması altına yönelik talebi destekliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun yüzde 2 seviyesine dönmesini sağlamak adına kısıtlayıcı bir para politikası duruşu benimsenmesinin uygun olacağını söyledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,20 civarında bulunurken dolar endeksi 102,5 seviyelerinde güçlü görünümünü koruyor. Enerji tarafında Brent petrol, Orta Doğu'daki arz riskleri ve Rusya-Ukrayna hattındaki belirsizliklerin etkisiyle 106 dolar civarında işlem görüyor.

Özellikle Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar petrol fiyatlarını desteklerken yüksek enerji maliyetlerinin enflasyon ve faiz beklentileri üzerindeki etkisi piyasaların odağında kalmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de ADP haftalık özel sektör istihdamı ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3 milyar 502,9 milyon dolar fazla vereceği tahmininde bulundu. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 48 milyar dolar açık vereceğini tahmin etti.

Kaynak: AA