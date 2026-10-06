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Gram altın güne düşüşle başladı, 6 bin 535 liradan işlem görüyor

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Gram altın, güne satıcılı başlamasının ardından 6 bin 535 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 790, cumhuriyet altını 42 bin 950 liradan satılırken analistler Fed'in aralıkta faiz artırımı fiyatlamasının altın üzerindeki satış baskısını sürdürdüğünü belirtiyor.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 535 liradan işlem görüyor.

Gram altın dün günü önceki kapanışın hemen üzerinde 6 bin 542 liradan tamamlamıştı.

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 535 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 790 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 950 liradan satılıyor.

Orta Doğu'daki gerilimlerin dolaylı etkileriyle yükselen tahvil faizleri ekonomiler için önemli bir risk unsuru olmaya devam ederken, dolardaki değerlenme ve yükselen tahvil faizlerinden ötürü alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı yüzde 0,2 azalışla 4 bin 134 dolarda seyrediyor.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında gelen istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı için faiz artırımına gideceğine dair beklentileri azaltmasına karşın para piyasalarında aralık ayında faiz artırımına gidilebileceğinin fiyatlandığını, bu durumun da altın fiyatları üzerindeki satış baskısının devam etmesine neden olduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun ve aylık fiyat gelişmeleri raporunun izleneceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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