Altının gramı 6 bin 873 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 873 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 7 bin 16 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2 altında 6 bin 873 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 911 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 995 liradan satılıyor. Altının onsu, yüzde 2 azalışla 4 bin 890 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Altın fiyatlarında ise Asya piyasalarının tatil olmasından kaynaklı düşük likidite ortamının ve güçlü doların etkisiyle düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya'da enflasyon ve Zew endeksleri ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.