Altının gramı 6 bin 362 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Altının gram fiyatı güne 6 bin 362 lira seviyesinden başlarken, çeyrek altın 10 bin 509 lira, Cumhuriyet altını ise 41 bin 874 liradan satılmakta. Piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verisini bekliyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 362 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 6 bin 374,3 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 6 bin 362 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 509 liradan, Cumhuriyet altını ise 41 bin 874 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı yüzde 1,9 artışla 4 bin 594 dolardan kapanırken yeni işlem gününde ise yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 585 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin bağımsızlık endişeleri ve jeopolitik gerilimlere karşın altın fiyatlarında kar satışları etkili oluyor.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Ülkede enflasyonun sabit kalacağı, çekirdek enflasyonda ise hafif bir hızlanma olabileceği öngörülüyor. Açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in politikasına ilişkin tahminlerde değişikliğe yol açması beklenmiyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yanı sıra konut satışlarının İngiltere'de ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini söyledi.

