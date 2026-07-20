Haberler

Altının gramı 6 bin 80 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayarak 6 bin 80 liraya geriledi. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 80 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 6 bin 92 liradan tamamladı.

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 80 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 12 liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 893 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,2 azalışla 4 bin 10 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da tansiyonun yüksek seyrini koruması varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

ABD, İran'a düzenlediği saldırıların 8. gecesinde, İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz kuvvetleri ile füze ve insansız hava aracı depolama alanlarını vurdu. İran tarafı ise ABD'nin yapımı süren Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ni hedef aldığını açıklayarak, bu saldırıyı "tehlikeli bir girişim" olarak nitelendirdi.

Devam eden gerilimin etkisiyle Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişleri azaldı. Hürmüz'deki gelişmelere paralel olarak petrol fiyatlarındaki yükseliş göze çarparken, brent petrolün varil fiyatı 88,9 dolara çıkarak 12 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Petrol fiyatlarındaki artışla enflasyon korkularının tetiklenmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikalarına yönelik beklenti oluşumunu zorluyor. Para piyasalarında, Fed'in eylülde politika faizini 25 baz puan artıracağına ilişkin tahminler yüzde 70 ile fiyatlanırken, bankanın gelecek 12 ayda iki faiz artışı yapabileceği öngörülüyor.

Bu durum altın başta olmak üzere kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı ÜFE, ABD'de öncü endeksin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan ve eşi dahil onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

'Aile meclisi' cinsel saldırıya uğrayan genç kızı böyle infaz etmiş
Böyle evlat olmaz olsun! Babasının tek umudunu küle çevirdi

Böyle evlat olmaz olsun! Babasının tek umudunu küle çevirdi
Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize

Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın

CHP'li belediye başkanı böyle gözaltına alındı! İşte ilk sözleri
İstanbul ve Bursa'dan sonra yeni adres! Dev çekirgeler bir ilde daha görüntülendi

İstanbul ve Bursa'dan sonra yeni adres! Dev etçil çekirgeler kamerada
Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı: Türkiye'den 3 isim

Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı
Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı

Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı