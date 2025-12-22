Haberler

Altının gramı 6 bin 79 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayarak 6 bin 79 liradan işlem görüyor. Cuma günü değer kazanan gram altın, dünya genelindeki jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları nedeniyle rekor seviyelere ulaştı.

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6 bin 79 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 5 bin 969 liradan tamamladı. Haftaya artışla başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla 6 bin 79 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 35 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 987 liradan satılıyor.

Dünya genelinde jeopolitik tansiyonun artabileceğine yönelik işaretler ile ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimi döngüsünü sürdüreceğine dair beklentilerden destek bulan altının ons fiyatı rekor kırdı.

Altının onsu cuma günü yüzde 0,1 artışla 4 bin 339 dolara yükselirken, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,8 değer kazanarak 4 bin 420 dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, dolar endeksindeki kısmi zayıflama ve merkez bankalarının alımlarının da altın fiyatındaki hareketi desteklediğini kaydetti.

Jeopolitik gelişmelere bakıldığında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırıların sona ermesi için Rusya'ya yönelik baskı uygulanması gerektiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
