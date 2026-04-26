"Gökyüzüne tutkun" gençler THK bünyesinde yetişiyor

THK Uçuş Akademisi ile 91 yıldır 10 bine yakın pilotu mezun eden Türk Hava Kurumu, bugün de sivil havacılığın ihtiyacı olan pilotları, tüm modern imkan ve kabiliyetlerini kullanarak yetiştirmeye devam ediyor - Pilot eğitimine katılım için en az lise mezunu olmak, yaş kriterini sağlamak, orta derecede İngilizce bilmek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkili hastanelerden pilotluğa elverişlilik sağlık raporu almak gerekiyor

Türk Hava Kurumu (THK) tarafından 91 yılda 10 bine yakın pilotu mezun eden THK Uçuş Akademisi, sivil havacılığın ihtiyacı olan pilotları tüm modern imkan ve kabiliyetlerini kullanarak yetiştirmeyi sürdürüyor.

AA muhabirinin, THK'den aldığı bilgiye göre, 26 Nisan, Dünya Pilotlar Günü olarak kutlanıyor.

Türkiye'de pilot eğitimi konusunda da önemli bir rol üstlenen THK'nin uçuş okulunda ve THK Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü'nde alınan 4 yıllık lisans eğitimiyle pilot olunabiliyor.

Ulusal ve uluslararası havacılık standartlarına uygun eğitim veriliyor

Ulusal ve uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği THK Uçuş Akademisi bünyesindeki pilotaj eğitimlerinde, başlangıç ve ileri seviye eğitimler için modern eğitim uçakları kullanılıyor. Bu kapsamda genellikle 22 tek motorlu ve 4 çok motorlu eğitim uçağı ile üç son teknoloji simülatör kullanılarak öğrencilerin teorik ve pratik açıdan kapsamlı eğitim almaları sağlanıyor.

Kurum, 1935'ten beri pilotluğu meslek edinmek isteyen ve bu özel mesleğin belli şartlarını yerine getiren kişilere ticari pilotluk lisansı (ATPL) ve özel pilotluk lisansı (PPL) veriyor.

Mezunların işe giriş başarı oranı oldukça yüksek bulunuyor

Sivil havacılığın ihtiyacı olan pilotları yetiştirirken filoda bulunan 25 son teknoloji Garmin 1000 Glass Cockpit sisteme sahip eğitim uçakları kullanılıyor. Bu durum hava yolu sektörüne geçişte öğrencilerin entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Uçuş okullarındaki akademik ve idari anlamdaki eğitim uzman hocalar tarafından verilirken mezunların işe giriş başarı oranının yüksekliği dikkati çekiyor.

Pilotluk eğitimleri Ankara Etimesgut, İzmir Efes Selçuk ve Antalya Karain meydanlarındaki THK'ye ait havaalanlarında gerçekleştiriliyor. Eğitime katılabilmek için en az lise mezunu olmak, yaş kriterini sağlamak, orta derecede İngilizce bilmek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkili hastanelerden pilotluğa elverişlilik sağlık raporu almak gerekiyor.

500

