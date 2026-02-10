Haberler

GÖKBEY helikopterine yurt dışı kapısı açıldı

Güncelleme:
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Suudi Arabistan ile GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin ortak üretimi için mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma, helikopter sistemlerinin yerel üretimini ve bölge ülkelerine satışını kapsıyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 kapsamında GÖKBEY helikopterinin yurt dışında ortak üretimi için ilk imza atıldı.

Bu doğrultuda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayiler Otorite Kurumu (GAMİ) arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Zapta şirket adına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Uçar imza attı.

Mutabakat zaptı, uzun dönemli, yüksek teknoloji kazanımlı ortak üretimi içeriyor.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ile GAMİ, askeri ve sivil alanlarda çeşitli ihtiyaçlar için helikopter taleplerini toplayacak. Bu talep doğrultusunda TUSAŞ, yerel bir üreticiyle ihtiyaç duyulan helikopterlerin Suudi Arabistan'da üretimi gerçekleştirilecek. Ortak üretimin kapsamı ve detayları ise taleplere göre şekillenecek.

Suudi Arabistan'ın 2030 yerlileştirme hedeflerinde helikopter sistemleri önemli bir yer tutuyor.

GÖKBEY'in farklı rollere uygun yapısı Suudi Arabistan'ın tercihinde önemli rol oynadı. Ortak üretim helikopterler, çevre ülkelere de satılabilecek.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi
